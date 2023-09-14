Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Рубин» объявил о подписании сербского защитника Дрезгича

«Рубин» объявил о подписании сербского защитника Дрезгича
Комментарии

Казанский «Рубин» подписал контракт с сербским защитником Урошем Дрезгичем. Об этом сообщает телеграм-канал клуба.

«Состав нашей команды пополнил 20-летний сербский защитник Урош Дрезгич. Футболист молодёжной сборной Сербии подписал контракт с «Рубином» сроком на четыре года и будет выступать под номером 26. Ранее Дрезгич выступал за сербские ОФК и «Чукарички». Добро пожаловать в Казань, Урош!» — написала пресс-служба казанского клуба.

На данный момент «Рубин» находится на 13-й строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, набрав шесть очков в семи встречах. В ближайшем туре казанцы сыграют с санкт-петербургским «Зенитом» в воскресенье, 17 сентября. Матч пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)». Время начала игры — 16:30 мск.

Материалы по теме
«Зенит» купил россиянина, а чем ответит ЦСКА? Трансферный дедлайн в РПЛ! LIVE
Live
«Зенит» купил россиянина, а чем ответит ЦСКА? Трансферный дедлайн в РПЛ! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android