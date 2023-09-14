«Рубин» объявил о подписании сербского защитника Дрезгича

Казанский «Рубин» подписал контракт с сербским защитником Урошем Дрезгичем. Об этом сообщает телеграм-канал клуба.

«Состав нашей команды пополнил 20-летний сербский защитник Урош Дрезгич. Футболист молодёжной сборной Сербии подписал контракт с «Рубином» сроком на четыре года и будет выступать под номером 26. Ранее Дрезгич выступал за сербские ОФК и «Чукарички». Добро пожаловать в Казань, Урош!» — написала пресс-служба казанского клуба.

На данный момент «Рубин» находится на 13-й строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, набрав шесть очков в семи встречах. В ближайшем туре казанцы сыграют с санкт-петербургским «Зенитом» в воскресенье, 17 сентября. Матч пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)». Время начала игры — 16:30 мск.