Санчо будет тренироваться вне основного состава «Манчестер Юнайтед»

Игрок английского «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо не будет тренироваться с основным составом клуба. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

«Джейдон Санчо останется на индивидуальной тренировочной программе вне группы первой команды до решения вопроса с дисциплиной в команде», — говорится в заявлении клуба.

Напомним, после матча с лондонским «Арсеналом» (1:3), прошедшего в рамках 4-го тура английской Премьер-лиги, тен Хаг объявил, что Санчо не попал в заявку на игру из-за неудовлетворительной работы на тренировках. После этого Санчо опроверг слова специалиста, резко ответив на его высказывание в своей социальной сети.

Сообщалось, что главный тренер команды и футболист собираются побеседовать друг с другом 16 сентября перед игрой «красных дьяволов» с «Брайтоном», чтобы окончательно решить вопрос о будущем Санчо в стане манкунианцев.