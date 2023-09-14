Гол Бензема принёс победу «Аль-Иттихаду» в матче с «Аль-Охдудом»
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Завершился матч 6-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Охдудом» и «Аль-Иттихадом». Последние одержали победу со счётом 1:0.
Единственный мяч в этой встрече был забит на 72-й минуте, когда французский нападающий Карим Бензема отличился с передачи другого нападающего, Харуна Камара. Бензема забивает во втором матче подряд.
По итогам прошедшего матча «Аль-Иттихад» возглавил турнирную таблицу чемпионата Саудовской Аравии, набрав 15 очков в шести играх. У ближайших преследователей, коими являются «Аль-Хиляль» и «Аль-Таавун», по 13 очков, но ещё и по игре в запасе. «Аль-Охдуд» располагается на 14-й строчке таблицы с четырьмя очками. От зоны вылета этот коллектив отделяет всего лишь одно очко.
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