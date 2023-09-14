Председатель комитета по этике РФС: Слуцкий может обжаловать наше решение

Председатель комитета по этике РФС Андрей Стукалов рассказал о том, что российский футбольный тренер Леонид Слуцкий имеет возможность обжаловать решение комитета о его отстранении.

«Слуцкий сегодня был с адвокатом на заседании комитета по этике РФС. Говорил в свою защиту, как он сам, так и его адвокат. У него уже были нарушения в 2017 и 2022 году, поэтому мы рассматривали более жёсткие санкции. Слуцкий может обжаловать это решение комитета по этике в течение трёх дней после получения на руки в апелляционном комитете РФС», — приводит слова Стукалова «Матч ТВ».

Сегодня, 14 сентября, комитет по этике РФС отстранил Леонида Слуцкого от любой футбольной деятельности на год условно и оштрафовал на 100 тыс. рублей.

Напомним, после матча 4-го тура РПЛ, в котором «Локомотив» играл с «Крыльями Советов» (1:1), журналист задал Артёму Дзюбе вопрос, пытаясь получить от форварда реакцию на критику со стороны известного тренера Игоря Шалимова. Нападающий железнодорожников грубо ответил представителю СМИ, сопроводив свой ответ угрозами. Слуцкий поддержал Дзюбу и назвал журналиста 19-летним дебилом в эфире программы на YouTube-канале «Коммент.Шоу».