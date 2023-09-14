ЦСКА близок к подписанию защитника Веллингтона за € 8 млн — Романо

Московский ЦСКА близок к подписанию 22-летнего бразильского защитника Веллингтона из «Сан-Паулу» за € 8 млн. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, клубы договорились о трансфере. Веллингтон подпишет контракт на пять лет. Осталось уточнить последние детали, и сделка будет завершена.

В текущем сезоне бразильской Серии А футболист провёл пять матчей и не отметился результативными действиями. За всё время выступлений за «Сан-Паулу» у защитника 103 проведённых матча, два забитых мяча и 10 результативных передач. По данным интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость бразильца составляет € 3 млн.

На данный момент ЦСКА занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков в семи матчах.