ЦСКА близок к подписанию защитника Веллингтона за € 8 млн — Романо

Московский ЦСКА близок к подписанию 22-летнего бразильского защитника Веллингтона из «Сан-Паулу» за € 8 млн. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, клубы договорились о трансфере. Веллингтон подпишет контракт на пять лет. Осталось уточнить последние детали, и сделка будет завершена.
В текущем сезоне бразильской Серии А футболист провёл пять матчей и не отметился результативными действиями. За всё время выступлений за «Сан-Паулу» у защитника 103 проведённых матча, два забитых мяча и 10 результативных передач. По данным интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость бразильца составляет € 3 млн.
На данный момент ЦСКА занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков в семи матчах.
- 14 сентября 2023
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