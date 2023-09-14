ЦСКА полностью закрыл сделку по защитнику Веллингтону

ЦСКА закрыл сделку по подписанию бразильского защитника «Сан-Паулу» Веллингтона. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Игрок уже прошёл медосмотр, если его результаты устроят клуб, с игроком будет подписан контракт.

Ранее сообщалось, что ЦСКА заплатит за Веллингтона € 8 млн. Футболист подпишет контракт с клубом на пять лет.

В текущем сезоне бразильской Серии А игрок провёл пять матчей и не отметился результативными действиями. За всё время выступлений за «Сан-Паулу» у защитника 103 проведённых матча, два забитых мяча и 10 результативных передач. По данным интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость бразильца составляет € 3 млн.

На данный момент ЦСКА занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков в семи матчах.