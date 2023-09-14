Источник: вратарь Егор Шамов подписал контракт с «Рубином»

Бывший вратарь тульского «Арсенала» Егор Шамов стал игроком «Рубина». Об этом сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

В прошлом сезоне Шамов провёл за «Арсенал» 13 матчей во всех турнирах. Контракт игрока с тульским клубом был рассчитан до 1 июля этого года. Стороны решили не продлевать сотрудничество. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 200 тыс.

Шамов является воспитанником московского ЦСКА. В послужном списке вратаря выступление за новокубанский «Биолог», брянское «Динамо», новомосковский «Химик», а также «Луч-Энергию» из Владивостока.

Ранее «Рубин» объявил о подписании сербского защитника Уроша Дрезгича.