«Рубин» объявил о подписании вратаря Егора Шамова

Казанский «Рубин» в своём телеграм-канале объявил о подписании российского голкипера Егора Шамова. Футболист подписал контракт с клубом до конца текущего сезона.
В прошлом сезоне Шамов провёл за тульский «Арсенал» 13 матчей во всех турнирах. Контракт игрока с тульским клубом был рассчитан до 1 июля этого года. Стороны решили не продлевать сотрудничество. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 200 тыс.
Шамов является воспитанником московского ЦСКА. В послужном списке вратаря выступление за новокубанский «Биолог», брянское «Динамо», новомосковский «Химик», а также «Луч-Энергию» из Владивостока.
Сегодня, 14 сентября, казанский клуб также объявил о подписании сербского защитника Уроша Дрезгича и аргентинского полузащитника Валентина Вады.
- 14 сентября 2023
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