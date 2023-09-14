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«Динамо» объявило о переходе бразильского полузащитника Бителло

«Динамо» объявило о переходе бразильского полузащитника Бителло
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Московское «Динамо» в своём телеграм-канале объявило о подписании бразильского полузащитника Бителло из «Гремио».

Жоао Пауло де Соуза Марес подписал контракт с бело-голубыми до лета 2028 года. СМИ сообщали, что «Динамо» заплатит за 23-летнего футболиста около € 10 млн.

Бителло является воспитанником клуба «Каскавел». Выступая в чемпионате штата Парана, он привлёк внимание скаутов «Гремио», который сначала взял в аренду перспективного футболиста, а затем оформил полноценный выкуп.

С апреля прошлого года Бителло начал играть за молодёжку «Гремио» в бразильской Серии Б. Начиная с 2023 года полузащитник закрепился в основном составе клуба из Порту-Алегри.

Всего за «Гремио» в различных турнирах Бителло провёл 92 матча, в которых забил 17 голов и отдал восемь результативных передач. В сентябре 2023 года полузащитник дебютировал в составе олимпийской сборной Бразилии в игре с Марокко.

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