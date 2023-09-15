В России закрылось летнее трансферное окно

Летнее трансферное окно — 2023 официально закрылось в России. Об этом сообщает сайт Российской Премьер-Лиги.

«Для команд РПЛ закрылся первый регистрационный период сезона-2023/2024. Процедура дозаявок стартовала 26 июня. Информация о дозаявках и отзаявках доступна в соответствующих разделах официального сайта лиги. Второй регистрационный период пройдёт с 25 января по 22 февраля», — говорится в заявлении.

Таким образом, новых игроков на сезон-2023/2024 клубы Российской Премьер-Лиги смогут заявить только 25 января 2024 года. В нынешнем розыгрыше чемпионата России прошло семь туров. «Краснодар» набрал 17 очков и занимает первое место в турнирной таблице. Следом за «быками» идут «Зенит», московское «Динамо» и «Крылья Советов». В активе у всех трёх команд по 14 очков.