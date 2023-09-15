Трансфер Веллингтона в ЦСКА сорвался. Игрок провалил медосмотр
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Трансфер защитника «Сан-Паулу» Веллингтона в ЦСКА сорвался. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Бразильский футболист провалил медосмотр.
Ранее сообщалось, что ЦСКА заплатит за Веллингтона € 8 млн. Футболист должен был подписать контракт с клубом на пять лет.
В текущем сезоне бразильской Серии А игрок провёл пять матчей и не отметился результативными действиями. За всё время выступлений за «Сан-Паулу» у защитника 103 проведённых матча, два забитых мяча и 10 результативных передач. По данным интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость бразильца составляет € 3 млн.
На данный момент ЦСКА занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков в семи матчах.
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