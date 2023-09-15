Селюк: клубы РПЛ не умеют продавать игроков в Европу

Российский футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что российские клубы не умеют продавать футболистов в Европу.
«Нужно признать, что продавать клубы РПЛ в Европу не умеют. Если клуб РПЛ покупает легионера, то после перепродаёт его себе в убыток. Пример Малкома привести можно, но там ситуация нестандартная — сейчас в Саудовскую Аравию продают футболистов по завышенной себестоимости. Давайте возьмём в пример «Спартак» — они отдали Кейта Бальде и Шамара Николсона в аренды —это разве выгодные сделки?
Поймите, что покупать легионеров для дальнейшей выгоды можно при двух условиях — чтобы они либо оставили свой вклад в истории клуба, либо затем продать дороже суммы, за которую они были куплены. Это логичные и прозрачные законы рынка. Видим ли мы такое в РПЛ? Нет, это лишь единичные примеры», — приводит слова Селюка «РБ Спорт».
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