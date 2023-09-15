Василий Уткин: сейчас на игру сборной России невозможно смотреть

Известный спортивный комментатор и журналист Василий Уткин высказался об игре сборной России.
«Ну кого радовал в целом матч с Катаром? А кого радует его результат? Кого радуют молодые, которые приглашают в сборную, а они то ли недостаточно гордятся, то ли хромает патриотическое воспитание. Как бы то ни было, радости совершенно не приносит.
Да, я писал, что сборная должна играть, но сейчас-то на это смотреть невозможно. И важно понять – почему.
Спорт — это про результат, когда победы, и даже если поражение — это от того, что ты стремился победить. В данный момент участие в соревнованиях не имеет перспективы. Ты в дезавуирующей ситуации. Что тебе ещё делать?», — сказал Уткин на своём YouTube-канале.
Напомним, в сентябре сборная России сыграла вничью с Катаром (1:1). Также молодёжным составом команда провела два матча с олимпийской командой Египта – 1:1, 1:2.
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