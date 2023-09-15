Двукратный обладатель «Золотого мяча» Роналдо принял христианство

Двукратный чемпион мира и обладатель двух «Золотых мячей» бразилец Роналдо крестился в возрасте 46 лет.

«Сегодня был особенный день. Я принял крещение! Христианская вера всегда была для меня фундаментальной частью жизни, хотя я еще не был крещен ранее. Я подтверждаю свое обязательство следовать путем добра по собственной воле, веря в Иисуса, в его любовь», — написал Роналдо в соцсетях.



За свою карьеру Роналдо провел 455 матчей, забил 298 мячей и отдал 76 голевых передач. Он поиграл за такие клубы, как «Реал Мадрид», «Интер», Барселона» и «Милан». В составе этих клубов Роналдо брал Кубок УЕФА (2002/2003, 2006/2007), два Суперкубка УЕФА (2001/2002, 2006, 2007).



В составе сборной Бразилии Роналдо провел 99 матчей, забил 62 мяча и отдал 25 голевых передач. Он выступал за национальную команду с 1994 года. Последний матч за Бразилию он провел в 2011 году. Вместе со сборной нападающий выиграл два Чемпионата мира (1994,2002), два Копа Америки (1996/1997, 1998/1999).