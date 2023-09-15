Чемпионат Франции по футболу: расписание матчей 5-го тура Лиги 1 сезона-2023/2024

Сегодня, 15 сентября, стартует 5-й тур французской Лиги 1 сезона-2023/2024. Он откроется противостоянием «ПСЖ» и «Ниццы». Остальные матчи пройдут 16 и 17 сентября.
Полное расписание матчей 5-го тура Лиги 1
15 сентября, пятница:
«ПСЖ» — «Ницца» — 22:00 мск.
16 сентября, суббота:
«Ренн» — «Лилль» — 18:00 мск;
«Ланс» — «Метц» — 22:00 мск.
17 сентября, воскресенье:
«Лорьян» — «Монако» — 14:00 мск;
«Реймс» — «Брест» — 16:00 мск;
«Клермон» — «Нант» — 16:00 мск;
«Страсбург» — «Монпелье» — 16:00 мск;
«Марсель» — «Тулуза» — 18:05 мск;
«Лион» — «Гавр» — 21:45 мск.
По итогам первых четырёх туров «Монако» имеет в своём активе 10 очков и возглавляет турнирную таблицу. У «ПСЖ» и «Марселя» по восемь очков.
Напомним, действующим чемпионом Франции является «Пари Сен-Жермен», который в сезоне-2023/2024 опередил на одно очко в турнирной таблице «Ланс». Третье место по итогам прошлого сезона занял «Марсель». «Монако», в составе которого играет Александр Головин, финишировал на шестой строчке.
- 15 сентября 2023
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