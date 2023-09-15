Чемпионат Франции по футболу: расписание матчей 5-го тура Лиги 1 сезона-2023/2024

Сегодня, 15 сентября, стартует 5-й тур французской Лиги 1 сезона-2023/2024. Он откроется противостоянием «ПСЖ» и «Ниццы». Остальные матчи пройдут 16 и 17 сентября.

Полное расписание матчей 5-го тура Лиги 1

15 сентября, пятница:

«ПСЖ» — «Ницца» — 22:00 мск.

16 сентября, суббота:

«Ренн» — «Лилль» — 18:00 мск;

«Ланс» — «Метц» — 22:00 мск.

17 сентября, воскресенье:

«Лорьян» — «Монако» — 14:00 мск;

«Реймс» — «Брест» — 16:00 мск;

«Клермон» — «Нант» — 16:00 мск;

«Страсбург» — «Монпелье» — 16:00 мск;

«Марсель» — «Тулуза» — 18:05 мск;

«Лион» — «Гавр» — 21:45 мск.

По итогам первых четырёх туров «Монако» имеет в своём активе 10 очков и возглавляет турнирную таблицу. У «ПСЖ» и «Марселя» по восемь очков.

Напомним, действующим чемпионом Франции является «Пари Сен-Жермен», который в сезоне-2023/2024 опередил на одно очко в турнирной таблице «Ланс». Третье место по итогам прошлого сезона занял «Марсель». «Монако», в составе которого играет Александр Головин, финишировал на шестой строчке.