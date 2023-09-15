Журналист Алейшо рассказал, почему Велингтон не перешёл из «Сан-Паулу» в ЦСКА

Бразильский журналист Фабио Алейшо рассказал, почему защитник «Сан-Паулу» Велингтон не перешёл в московский ЦСКА.
«После нескольких дней напряжённых переговоров между «Сан-Паулу» и ЦСКА трансфер не был завершен из-за бюрократических процедур по получению TMS, а также из-за небольшого количества времени, оставшегося до закрытия окна», — написал Алейшо в своём телеграм-канале.
В текущем сезоне бразильской Серии А игрок провёл пять матчей и не отметился результативными действиями. За всё время выступлений за «Сан-Паулу» у защитника 103 проведённых матча, два забитых мяча и 10 результативных передач. По данным интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость бразильца составляет € 3 млн.
На данный момент ЦСКА занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков в семи матчах.
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