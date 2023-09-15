Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валерий Карпин рассказал, как отказался от предложения клуба РПЛ возглавить команду

Валерий Карпин рассказал, как отказался от предложения клуба РПЛ возглавить команду
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин объяснил, почему продолжает занимать пост наставника ростовского клуба, а также рассказал о поступившем предложении от клуба Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Я остаюсь в ростовском клубе, потому что я чувствую ответственность перед командой. Я благодарен им. Поэтому ощущаю обязательства перед руководством, и не могу никуда уйти. Особенно в середине сезона. Посудите сами: многие футболисты, которые сейчас играют за ростовчан, пришли сюда ради меня. Как я могу их подставить и уйти?

На меня выходила одна команда РПЛ, но я отказался. Возможно, я буду в «Ростове» до конца. Пока не уволят», — сказал Валерий Карпин в видео на You-Tube-канале «Это футбол, брат!»

В новом сезоне РПЛ «Ростов» набрал семь очков в семи матчах и занимает 11-е место в турнирной таблице.

Материалы по теме
Карпин — о работе в России: возможно, через три месяца скажу: «До свидания»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android