Валерий Карпин рассказал, как отказался от предложения клуба РПЛ возглавить команду

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин объяснил, почему продолжает занимать пост наставника ростовского клуба, а также рассказал о поступившем предложении от клуба Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Я остаюсь в ростовском клубе, потому что я чувствую ответственность перед командой. Я благодарен им. Поэтому ощущаю обязательства перед руководством, и не могу никуда уйти. Особенно в середине сезона. Посудите сами: многие футболисты, которые сейчас играют за ростовчан, пришли сюда ради меня. Как я могу их подставить и уйти?

На меня выходила одна команда РПЛ, но я отказался. Возможно, я буду в «Ростове» до конца. Пока не уволят», — сказал Валерий Карпин в видео на You-Tube-канале «Это футбол, брат!»

В новом сезоне РПЛ «Ростов» набрал семь очков в семи матчах и занимает 11-е место в турнирной таблице.