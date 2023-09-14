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Карпин — о работе в России: возможно, через три месяца скажу: «До свидания»

Карпин — о работе в России: возможно, через три месяца скажу: «До свидания»
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Главный тренер «Ростова» и сборной России по футболу Валерий Карпин допустил, что через несколько месяцев может прекратить работу в стране.

«Сложно представить, что я буду работать в России, а семья будет жить в Эстонии. Поэтому возможно, что через три месяца скажу: «До свидания», — сказал Валерий Карпин в видео на You-Tube-канале «Это футбол, брат!»

Напомним, с 4 по 12 сентября прошёл сбор национальной команды России под руководством Валерия Карпина. Российская сборная была разделена на две группы. В первую вошли футболисты не старше 23 лет, которые провели две товарищеские встречи с олимпийской сборной Египта (1:1 и 1:2). Вторая группа — основная сборная России — сыграла вничью со сборной Катара (1:1).

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