Карпин — о работе в России: возможно, через три месяца скажу: «До свидания»
Поделиться
Главный тренер «Ростова» и сборной России по футболу Валерий Карпин допустил, что через несколько месяцев может прекратить работу в стране.
«Сложно представить, что я буду работать в России, а семья будет жить в Эстонии. Поэтому возможно, что через три месяца скажу: «До свидания», — сказал Валерий Карпин в видео на You-Tube-канале «Это футбол, брат!»
Напомним, с 4 по 12 сентября прошёл сбор национальной команды России под руководством Валерия Карпина. Российская сборная была разделена на две группы. В первую вошли футболисты не старше 23 лет, которые провели две товарищеские встречи с олимпийской сборной Египта (1:1 и 1:2). Вторая группа — основная сборная России — сыграла вничью со сборной Катара (1:1).
Комментарии
- 14 сентября 2023
-
14:10
-
14:05
-
13:56
-
13:52
-
13:47
-
13:43
-
13:40
-
13:30
-
13:28
-
13:17
-
13:17
-
13:15
-
13:14
-
13:05
-
12:56
-
12:45
-
12:45
-
12:42
-
12:41
-
12:10
-
12:09
-
12:04
-
12:02
-
11:53
-
11:50
-
11:43
-
11:42
-
11:38
-
11:33
-
11:30
-
11:18
-
11:11
-
11:07
-
11:04
-
10:56
Партнерский контент