Нападающий «Балтики»: СМИ пишут, что в России опасно, но это неправда

Чилийский нападающий «Балтики» Анхело Энрикес прокомментировал предрассудки о России в мире.

«Соцсети часто распространяют фейки. Не знаю, как в других местах, но здесь, в России, у меня не было никаких проблем. Чувствую себя комфортно и в безопасности. Я разговаривал с некоторыми футболистами, которые играли здесь ранее. Они сказали то же самое, о чём и я говорю. СМИ пишут, что в России опасно, но это неправда.

Я не видел никаких проблем для перехода. Я наслаждаюсь жизнью в этом городе. Мне всё нравится! По крайней мере летом здесь хорошая погода. Мне комфортно. Пока я не перевёз свою семью в Россию, но уверен, что отлично проведу время», — сказал Энрикес в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Антону Иванову.