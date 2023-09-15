ЦСКА хочет подписать защитника «Ривер Плейт» в зимнее трансферное окно

Московский ПФК ЦСКА интересуется центральным защитником «Ривер Плейт» и сборной Чили Пауло Диасом. Армейцы рассматривают вариант подписания 29-летнего футболиста в зимнее трансферное окно, информирует аргентинский журналист Макс Пульесе в своём «твиттере».

Согласно сведениям источника, ЦСКА уже контактировал с футболистом.

В нынешнем сезоне Диас провёл за «Ривер Плейт» 24 матча во всех турнирах и забил один гол. Ранее он выступал за саудовский «Аль-Ахли», аргентинский «Сан Лоренсо», а также чилийские «Коло-Коло» и «Палестино». Также с 2015 года Диас выступает за сборную Чили — на его счету 40 и один гол.

ЦСКА в Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 набрал 11 очков в 7 матчах. Сейчас армейский клуб занимает 7-е место в турнирной таблице.