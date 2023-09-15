Новичок «Балтики»: раньше видел Руни с ван Перси только по ТВ — и тут они передо мной!

Чилийский нападающий «Балтики» Анхело Энрикес вспомнил период пребывания в «Манчестер Юнайтед».

«Это было давно. После полугода в резервной команде меня отправили в аренду в «Уиган». По возвращении провёл предсезонную подготовку с первой командой «Манчестера» и снова уехал в аренду, на этот раз в «Сарагосу». Вот и всё. Карьера в «МЮ» получилась короткой. Большую часть времени я провёл с командой до 21 года. Лишь иногда тренировался с основой. Безусловно, это превосходный опыт.

Играть с легендами мирового футбола незабываемо. В Чили я видел Руни с ван Перси только по телевизору. И тут они — вживую передо мной! Невероятно. Учиться у таких мастеров было очень приятно. А в жизни они оказались хорошими людьми. Несмотря на свою известность, спокойно общались с молодыми», — сказал Энрикес в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Антону Иванову.