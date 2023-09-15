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Чилийский игрок «Балтики»: со стороны русские кажутся холодными, но это не так!

Чилийский игрок «Балтики»: со стороны русские кажутся холодными, но это не так!
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Чилийский нападающий «Балтики» Анхело Энрикес рассказал, что его удивило в России.

«Мне нравится страсть, которая есть у людей касаемо футбола. Куда бы ты ни пришёл, люди любят этот вид спорта. Как дети, так и пожилые. Нравятся стадионы, они красивые. Это одна из вещей, которые поразили больше всего. А ещё удивило, что все люди приветливые. Со стороны русские кажутся холодными, но в действительности всё наоборот! Меня очень мило встретили», — сказал Энрикес в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Антону Иванову.

К «Балтике» Анхело Энрикес присоединился в летнее трансферное окно. Прежде чилийский нападающий играл за такие команды, как «Медзь», «Форталеза», «Универсидад де Чили», «Реал Сарагоса», «Динамо» Загреб и «Уиган Атлетик».

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