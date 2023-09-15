Источник: ЦСКА не хватило времени для углублённого медобследования Велингтона

Переход защитника «Сан-Паулу» Велингтона в ЦСКА сорвался, поскольку московскому клубу не хватило времени для того, чтобы провести углублённое медицинское обследование бразильца. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале.
По информации источника, в ЦСКА ознакомились с присланными из «Сан-Паулу» медицинскими заключениями по Велингтону, которому ранее проводили операцию на травмированном голеностопе. В московском клубе хотели провести углублённое обследование 22-летнего защитника, но на это не оставалось времени — трансферное окно в России закрывалось 15 сентября.
Напомним, накануне «Чемпионат» сообщал, что трансфер Велингтона в ЦСКА сорвался из-за того, что игрок провалил медосмотр. В текущем сезоне бразильской Серии А игрок провёл пять матчей и не отметился результативными действиями. За всё время выступлений за «Сан-Паулу» у защитника 103 проведённых матча, два забитых мяча и 10 результативных передач. По данным интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость бразильца составляет € 3 млн.
- 15 сентября 2023
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