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«Спартаку» предлагали форварда «Фиорентины» Куаме, клуб РПЛ отказался от его кандидатуры

«Спартаку» предлагали форварда «Фиорентины» Куаме, клуб РПЛ отказался от его кандидатуры
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Посредники предлагали «Спартаку» центрального нападающего «Фиорентины» Кристиана Куаме, однако московский клуб отказался от этой кандидатуры, информирует Metaratings.

Согласно сведениям источника, спортивный блок клуба не устроила кандидатура Куаме. Предполагаемая сумма трансфера варьировалась от € 12 млн до € 13 млн, а зарплата футболиста в «Спартаке» могла составить € 2,5 млн в год. Сам Куаме был готов к переезду в Россию.

Стоит отметить, что в нынешнем сезоне Кристиан Куаме провёл за «Фиорентину» три матча во всех турнирах. 25-летний футболист не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 12 млн. Контракт Куаме с «Фиорентиной» рассчитан до 30 июня 2024 года.

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