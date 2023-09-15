Абаскаль: когда-то и меня в «Спартаке» не будет. Надеюсь, не в ближайшие 10 лет

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о доверии со стороны руководства московского клуба. Он подчеркнул, что фактор доверия напрямую зависит от результатов команды.

«Доверие — это результаты, как ты приходишь к результатам и понимание, почему этих результатов иногда нет. Жизнь тренера длинна настолько, насколько длинна серия побед его команды. Для нас тут не будет каких-то исключений, так как для всех очевидно, что «Спартак» должен побеждать. И мы делаем для этого всё, так как без побед нет ничего.

Но у меня есть уверенность в проекте и в его серьёзности, во внимании ко всем деталям. Если бы мы встретились с вами здесь, в моём кабинете на базе несколько месяцев назад, то сидели бы как будто в больнице. Я не шучу, было мрачно. Теперь сделан ремонт, на базе рабочая обстановка, есть все условия для работы. Есть клуб, владельцы, которые позволяют эволюционировать всему, что у нас есть.

Есть рост, я чувствую поддержку руководства, но меня будут судить по результатам. Надеюсь, что этого не произойдёт в ближайшие лет 10, но когда-то и меня здесь не будет. На мой взгляд, правильный путь — не принимать эмоциональные решения и уметь преодолевать плохие моменты, чтобы стать лучше», — приводит слова Абаскаля «Спорт-экспресс».