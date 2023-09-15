Семак: ушедшие футболисты играли важную роль в «Зените», новички заменить их не могут

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии Вильсона Изидора, а также высказался об итогах трансферной кампании клуба.

«Будет ли готов Изидор к игре с «Рубином»? Он готов играть. Сколько? Мы решим позднее. Мы уже провели тестирование его состояния. Конечно, он пропустил некоторое количество времени и выбился из игрового графика, но, тем не менее, выглядит неплохо. Думаю, что сыграть он готов, и главный вопрос в том, сколько.

Доволен ли результатами прошедшего трансферного окна? Относительно. Держимся на плаву. Ушедшие игроки играли достаточно важную роль играли, а те, кто пришли, полноценно заменить их не могут — есть определенные вопросы, над которыми нужно работать. Да, поменялись некоторые обстоятельства, но мы будем работать в тех условиях, которые есть», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.