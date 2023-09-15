Аллегри прокомментировал допинг-скандал с участием Погба

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался по поводу ситуации с положительной допинг-пробой полузащитника Поля Погба.

«Вне поля мы вполне спокойны. Я сожалею о ситуации с Погба, но я не могу ничего добавить, и правильно будет дождаться окончания разбирательства. Давайте дождёмся окончания разбирательства, и тогда я смогу сказать, что изменится для «Юве». Мы должны сосредоточиться на тех, кто у нас есть. Погба вернулся 30-летним игроком, получившим травму, он приложил все усилия, чтобы добиться успеха, но, к сожалению, на данный момент дела идут не так хорошо. Он всё равно отличается от других игроков. Различия с Бонуччи? Что касается Погба, то я сожалею о возникшей ситуации, мы много говорили о Леонардо, и я думаю, что лучше смотреть в завтрашний день», — приводит слова Аллегри Corriere Dello Sport.