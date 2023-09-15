Тренер «Манчестер Юнайтед» тен Хаг отказался комментировать ситуацию с Санчо

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг отказался от комментариев по поводу ситуации с отстранением вингера Джейдона Санчо.

«Я думаю, что всё сказано. Команда сильна, в хорошем настроении и с хорошим настроением подходит к игре (с «Брайтоном». — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова тен Хага журналист Бен Джейкобс.

Напомним, после матча с лондонским «Арсеналом» (1:3), прошедшего в рамках 4-го тура английской Премьер-лиги, тен Хаг объявил, что Санчо не попал в заявку на игру из-за неудовлетворительной работы на тренировках. После этого Санчо опроверг слова специалиста, резко ответив на его высказывание в своей социальной сети. 14 сентября клуб отстранил Джейдона от тренировок в общей группе.