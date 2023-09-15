Тренер «Манчестер Юнайтед» тен Хаг отказался комментировать ситуацию с Санчо
Поделиться
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг отказался от комментариев по поводу ситуации с отстранением вингера Джейдона Санчо.
«Я думаю, что всё сказано. Команда сильна, в хорошем настроении и с хорошим настроением подходит к игре (с «Брайтоном». — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова тен Хага журналист Бен Джейкобс.
Напомним, после матча с лондонским «Арсеналом» (1:3), прошедшего в рамках 4-го тура английской Премьер-лиги, тен Хаг объявил, что Санчо не попал в заявку на игру из-за неудовлетворительной работы на тренировках. После этого Санчо опроверг слова специалиста, резко ответив на его высказывание в своей социальной сети. 14 сентября клуб отстранил Джейдона от тренировок в общей группе.
Материалы по теме
Комментарии
- 15 сентября 2023
-
17:40
-
17:31
-
17:30
-
17:20
-
17:19
-
17:16
-
16:52
-
16:48
-
16:48
-
16:45
-
16:43
-
16:34
-
16:30
-
16:28
-
16:23
-
16:22
-
16:20
-
16:15
-
16:15
-
16:14
-
16:06
-
16:02
-
16:00
-
15:59
-
15:50
-
15:43
-
15:40
-
15:38
-
15:22
-
15:20
-
15:16
-
15:03
-
15:01
-
14:57
-
14:48
Партнерский контент