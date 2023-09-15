Тренер «Манчестер Юнайтед» тен Хаг высказался о критике в адрес Магуайра

Главный тренер футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о критике в адрес защитника команды Гарри Магуайра.

«Я уже много раз говорил, что это неуважительно. Он этого не заслуживает. Он отличный игрок, который показывает отличные результаты. Это безумие, как это работает. Гарри должен блокировать всё это», — приводит слова нидерландского специалиста журналист Бен Джейкобс.

После сорвавшегося перехода из «Манчестер Юнайтед» в лондонский «Вест Хэм» и автогола в матче сборных Англии и Шотландии на 30-летнего центрального защитника обрушился шквал критики и оскорблений в соцсетях.

По данным интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость английского футболиста составляет € 20 млн.