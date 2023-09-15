Клопп — об уходе Салаха в январе: вы шутите? Дождитесь декабря и спрашивайте

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп резко отреагировал на вопрос журналистов о том, перейдёт ли нападающий «красных» Мохамед Салах в Саудовскую Аравию в зимнее трансферное окно.

«Вы задаёте мне этот вопрос через неделю после закрытия трансферного окна. Вы шутите? Вы не можете дождаться декабря, чтобы спросить об этом? Я не беспокоюсь, посмотрим, что произойдёт», – цитирует Клоппа The Sun.

Напомним, в минувшее трансферное окно активно ходили слухи о том, что 31-летний футболист может продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии. По информации СМИ, «Аль-Иттихад» предлагал Салаху контракт на сумму от € 500 млн до € 600 млн за три года, а «Ливерпуль» мог выручить за своего игрока около € 100 млн. Однако щедрое предложение аравийцев оставило равнодушным Салаха, чей контракт с мерсисайдцами действует до лета 2025 года.