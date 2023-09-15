«Динамо» — «Пари НН»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 19:00 мск

Сегодня, 15 сентября, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве состоится матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московское «Динамо» сыграет с «Пари Нижний Новгород». Игру обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Первая встреча соперников в прошлом розыгрыше чемпионата России на поле «Пари НН» завершилась вничью (2:2), а во втором круге «Динамо» одержало домашнюю победу со счётом 3:1.
Столичное «Динамо» на данный момент занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. Команда Марцела Лички лишь раз проиграла в этом сезоне РПЛ, в стартовом туре уступив «Краснодару» со счётом 1:3. «Пари НН» располагается на восьмой строчке турнирной таблицы, набрав 10 очков.
- 15 сентября 2023
-
17:40
-
17:31
-
17:30
-
17:20
-
17:19
-
17:16
-
16:52
-
16:48
-
16:48
-
16:45
-
16:43
-
16:34
-
16:30
-
16:28
-
16:23
-
16:22
-
16:20
-
16:15
-
16:15
-
16:14
-
16:06
-
16:02
-
16:00
-
15:59
-
15:50
-
15:43
-
15:40
-
15:38
-
15:22
-
15:20
-
15:16
-
15:03
-
15:01
-
14:57
-
14:48