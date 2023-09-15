«Динамо» — «Пари НН»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 19:00 мск

Сегодня, 15 сентября, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве состоится матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московское «Динамо» сыграет с «Пари Нижний Новгород». Игру обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Первая встреча соперников в прошлом розыгрыше чемпионата России на поле «Пари НН» завершилась вничью (2:2), а во втором круге «Динамо» одержало домашнюю победу со счётом 3:1.

Столичное «Динамо» на данный момент занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. Команда Марцела Лички лишь раз проиграла в этом сезоне РПЛ, в стартовом туре уступив «Краснодару» со счётом 1:3. «Пари НН» располагается на восьмой строчке турнирной таблицы, набрав 10 очков.