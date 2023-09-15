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«Динамо» — «Пари НН»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 19:00 мск

«Динамо» — «Пари НН»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 19:00 мск
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Сегодня, 15 сентября, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве состоится матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московское «Динамо» сыграет с «Пари Нижний Новгород». Игру обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
15 сентября 2023, пятница. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Первая встреча соперников в прошлом розыгрыше чемпионата России на поле «Пари НН» завершилась вничью (2:2), а во втором круге «Динамо» одержало домашнюю победу со счётом 3:1.

Столичное «Динамо» на данный момент занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. Команда Марцела Лички лишь раз проиграла в этом сезоне РПЛ, в стартовом туре уступив «Краснодару» со счётом 1:3. «Пари НН» располагается на восьмой строчке турнирной таблицы, набрав 10 очков.

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