Спортдир «Крыльев Советов» Корниленко назвал самые успешные трансферы клуба

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко ответил на вопрос о наиболее удачных трансферах самарского клуба.

«Не совсем правильно сейчас оценивать, какой трансфер является удачным, а какой — нет. Считаю, мы просто правильно работаем и стараемся не ошибаться. Но хорошо, отвечу на ваш вопрос: трансфер Гленна Бейла мы считаем отличным. Нам удалось хорошо сработать, так как его команда вылетела из Высшей лиги чемпионата Голландии, а у Бейла была прописанная сумма выкупа. Мы оперативно воспользовались этой возможностью. На самом деле этот игрок стоит совершенно других денег. Трансфер Фернандо Костанцы — безусловно, удачный. Мы взяли игрока, которого хотели видеть европейские и бразильские клубы. Гарре — безусловно. Яркий игрок, который приносит пользу команде и очень быстро прогрессирует. Ряд футболистов ещё покажут себя — мы знаем их возможности. Нужно время»,– приводит слова Корниленко «Матч ТВ».