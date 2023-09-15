Спортдир «Крыльев Советов» Корниленко назвал самые успешные трансферы клуба

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко ответил на вопрос о наиболее удачных трансферах самарского клуба.
«Не совсем правильно сейчас оценивать, какой трансфер является удачным, а какой — нет. Считаю, мы просто правильно работаем и стараемся не ошибаться. Но хорошо, отвечу на ваш вопрос: трансфер Гленна Бейла мы считаем отличным. Нам удалось хорошо сработать, так как его команда вылетела из Высшей лиги чемпионата Голландии, а у Бейла была прописанная сумма выкупа. Мы оперативно воспользовались этой возможностью. На самом деле этот игрок стоит совершенно других денег. Трансфер Фернандо Костанцы — безусловно, удачный. Мы взяли игрока, которого хотели видеть европейские и бразильские клубы. Гарре — безусловно. Яркий игрок, который приносит пользу команде и очень быстро прогрессирует. Ряд футболистов ещё покажут себя — мы знаем их возможности. Нужно время»,– приводит слова Корниленко «Матч ТВ».
- 15 сентября 2023
-
19:12
-
18:57
-
18:49
-
18:37
-
18:27
-
18:22
-
18:14
-
18:11
-
18:06
-
17:55
-
17:52
-
17:47
-
17:40
-
17:31
-
17:30
-
17:20
-
17:19
-
17:16
-
16:52
-
16:48
-
16:48
-
16:45
-
16:43
-
16:34
-
16:30
-
16:28
-
16:23
-
16:22
-
16:20
-
16:15
-
16:15
-
16:14
-
16:06
-
16:02
-
16:00