Балотелли стал игроком турецкого клуба «Адана Демирспор»

Итальянский нападающий Марио Балотелли на правах свободного агента подписал контракт с клубом турецкой Суперлиги «Адана Демирспор».
«Наш клуб заключил соглашение с Марио Балотелли сроком на один сезон и возможностью продления ещё на год», – сообщила в «Твиттере» клубная пресс-служба.
Напомним, накануне 32-летний Балотелли расторг контракт со швейцарским «Сьоном», в который он перешёл в августе 2022 года из того же «Адана Демирспор». За «Сьон» итальянец провёл 19 матчей и отметился шестью забитыми мячами.
Ранее Балотелли был футболистом «Монцы», «Брешии», «Марселя», «Ниццы», «Ливерпуля», «Милана», «Манчестер Сити» и «Интера». На его счету также 36 матчей в составе сборной Италии, в которых он отметился 14 забитыми мячами и пятью результативными передачами.
- 15 сентября 2023
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