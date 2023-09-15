Балотелли стал игроком турецкого клуба «Адана Демирспор»

Итальянский нападающий Марио Балотелли на правах свободного агента подписал контракт с клубом турецкой Суперлиги «Адана Демирспор».

«Наш клуб заключил соглашение с Марио Балотелли сроком на один сезон и возможностью продления ещё на год», – сообщила в «Твиттере» клубная пресс-служба.

Напомним, накануне 32-летний Балотелли расторг контракт со швейцарским «Сьоном», в который он перешёл в августе 2022 года из того же «Адана Демирспор». За «Сьон» итальянец провёл 19 матчей и отметился шестью забитыми мячами.

Ранее Балотелли был футболистом «Монцы», «Брешии», «Марселя», «Ниццы», «Ливерпуля», «Милана», «Манчестер Сити» и «Интера». На его счету также 36 матчей в составе сборной Италии, в которых он отметился 14 забитыми мячами и пятью результативными передачами.