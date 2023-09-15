Индзаги — о матче с «Миланом»: этот матч не решающий, но он многое значит для болельщиков

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги поделился мнением о предстоящем матче Серии А с «Миланом».
«Их команда впечатляет так же, как и наша. Это будет настоящая битва, которую мы хотим провести наилучшим образом. Мы все знаем, насколько важен этот матч, что он представляет для нас, для общества и для болельщиков. Ребята хорошо подготовились. Я смотрю на команды и вижу, что мы сменили двух игроков, а «Милан» — трёх-четырёх. Между нами нет большой разницы: это две команды, которые хорошо играют и обладают собственной идентичностью. Завтрашний матч не решающий, но все мы знаем, что он многое значит для болельщиков», – приводит слова Индзаги сайт журналиста Альфредо Педуллы.
Напомним, «Интер» сыграет с «Миланом» завтра, 16 сентября. Матч начнётся в 19:00 мск.
- 15 сентября 2023
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