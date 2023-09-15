Суд провёл очную ставку Погба с подозреваемыми по делу о вымогательстве

Французский полузащитник Поль Погба, угодивший в допинговый скандал, в эти дни также вынужден решать вопросы, связанные с делом о вымогательстве. Сегодня, 15 сентября, французский суд вызвал Погба для дачи показаний и проведения очной ставки с пятью подозреваемыми, которые в марте 2022 года требовали у футболиста € 13 млн, сообщает RMC.

Напомним, весной прошлого года банда вооружённых мужчин, среди которых, предположительно, были друзья детства Поля Погба и даже его брат Матиас, потребовала у игрока € 13 млн.

Очная ставка должна стать решающим моментом в судебном расследовании, открытом в сентябре 2022 года, поскольку версии Погба и пяти подозреваемых, обвиняемых в похищении и вымогательстве по сговору и с применением оружия, имеют серьёзные различия.

Сообщается, что Матиас Погба не был вызван на это заседание. Брата футболиста подозревают в том, что он в течение нескольких месяцев оказывал давление на Поля, требуя, чтобы тот заплатил деньги. Он не присутствовал в ночь похищения в марте 2022 года, когда французского футболиста вынудили покинуть дом, угрожая оружием.