Поль Погба пытался передать шантажистам € 13 млн, однако банк заблокировал операцию

Французская полиция ведёт расследование по делу о шантаже полузащитника «Ювентуса» Поля Погба, сообщает France Info.



Ранее стало известно, что банда вооружённых мужчин потребовала у Погба € 13 млн за то, что футболист перестал финансово помогать им после того, как стал выступать на профессиональном уровне. Поль Погба утверждал, что узнал среди шантажистов своего старшего брата Матиаса Погба.



По информации источника, полиция выяснила, что Погба пытался передать шантажистам всю запрашиваемую сумму в € 13 млн, однако банк заблокировал операцию. Позже Погба отдал злоумышленникам € 100 тыс., однако они продолжили угрожать французскому футболисту, после чего полузащитник подал заявление в полицию.

Напомним, ранее стало известно, что Поль Погба пытался наложить проклятие с помощью шаманов на своего партнёра по сборной – Килиана Мбаппе. Об этом рассказал Матиас.