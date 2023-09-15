«Бавария» — «Байер»: Гримальдо сравнял счёт в матче

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В эти минуты на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене проходит матч 4-го тура немецкой Бундеслиги, в котором мюнхенская «Бавария» встречается с «Байером». Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Даниэлем Шлагером. Стартовый свисток прозвучал в 21:30 мск. На момент выхода новости счёт 1:1.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 24-й минуте защитник гостей Алехандро Гримальдо со штрафного сравнял счёт, пробив точно под перекладину.

Ранее на седьмой минуте «Бавария» вышла вперёд. Четвёртый гол в новом сезоне забил Гарри Кейн, поразивший ворота головой.

По итогам трёх туров леверкузенский «Байер» и мюнхенская «Бавария» лидируют в чемпионате Германии, показав максимальный результат (по девять очков). Команда Хаби Алонсо опережает «красных» только по дополнительным показателям.

В предыдущем розыгрыше Бундеслиги соперники обменялись домашними победами. «Бавария» на своём поле разгромила «Байер» со счётом 4:0, во втором круге «аптекари» одержали победу с минимальным перевесом в счёте – 2:1.