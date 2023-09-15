Видеообзор матча РПЛ «Динамо» — «Пари НН»

Сегодня, 15 сентября, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве состоялся матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московское «Динамо» и «Пари Нижний Новгород». Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком. Финальный свисток зафиксировал ничейный счёт 1:1.

Первый тайм завершился с минимальным преимуществом хозяев. На восьмой минуте форвард «Динамо» Фёдор Смолов вывел свою команду вперёд, реализовав пенальти. Долгое время динамовцам удавалось сохранять победный счёт, но на 88-й минуте вышедший на замену Николоз Кутателадзе пяткой отправил мяч в ворота, забив дебютный гол в новом клубе.

После восьми матчей «Динамо» вышло на чистое второе место в турнирной таблице чемпионата России. Команда Марцела Лички набрала 15 очков, но у «Зенита» (14) на одну игру меньше. «Пари НН» занимает восьмую строчку турнирной таблицы, набрав 11 очков.