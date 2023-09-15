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Погба запросил контранализ, результат пробы B станет известен 20 сентября

Погба запросил контранализ, результат пробы B станет известен 20 сентября
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Обвинённый в использовании допинга полузащитник «Ювентуса» Поль Погба запросил контранализ в соответствии с процедурой антидопинговых правил. Результаты пробы B, взятой после матча «Удинезе» — «Ювентус» 20 августа, станут известны 20 сентября. В случае положительного результата, подтверждённого контранализами, антидопинговая прокуратура начнёт расследование, сообщает Sky Sport Italia.

Издание сообщает, что в случае признании вины игроку может грозить дисквалификация на срок до двух лет. Наказание может стать более жёстким, если следствие выяснит, что нарушение антидопинговых правил связано с применением определённого запрещённого вещества и прокуратура сможет доказать, что нарушение было преднамеренным. В таком случае Погба могут отстранить на срок до четырёх лет.

Ранее сообщалось, что футболист намерен строить защиту на понятии «неосведомлённости» о нарушении антидопинговых правил и на «незнании» запрещённых свойств потребляемого продукта.

Тем временем «Ювентус» готов приостановить выплату зарплаты игроку, руководствуясь соответствующим пунктом коллективного договора.

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