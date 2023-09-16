Полузащитник «Ростова» перешёл в «Шинник»

Полузащитник Данила Сухомлинов перешёл в «Шинник», сообщает официальный сайт клуба. Контракт с 21-летним игроком рассчитан на один год.
Начало сезона Сухомлинов провёл в «Ростове», за который сыграл два матча в Кубке России. В составе этой команды хавбек провёл 24 встречи в Российской Премьер-Лиге в 2020–2022 годах. Также на его счету четыре матча за «СКА-Хабаровск» в Первой лиге.
Также «Шинник» сообщил о расставании с 31-летним защитником Евгением Стешиным. Он с перерывом выступал за ярославцев с сезона-2011/2012 и за это время провёл 131 матч. Стешин также играл за «Волгарь» и «Луч-Энергию».
«Шинник» занимает третье место в Первой лиге после девяти туров. На счету команды 16 очков. 17 сентября ярославцы в гостях сыграют с «Арсеналом». Начало матча – в 18:00 мск.
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