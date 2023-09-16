«Енисей» арендовал полузащитника «Оренбурга»

Полузащитник «Оренбурга» Данил Капустянский на правах аренды перешёл в красноярский «Енисей», сообщает официальный сайт клуба РПЛ. 18-летний хавбек будет выступать в Первой лиге до конца сезона.

Капустянский в прошлом сезоне сыграл в шести матчах Российской Премьер-Лиге и забил один гол. Также он провёл три встречи за «Оренбург-2» во Второй лиге и 21 поединок в молодёжной команде, в которых также однажды поразил ворота соперника. В текущем сезоне Капустянский играл только за вторую команду «Оренбурга». В Второй лиге он провёл ещё восемь матчей и забил один гол. Также в этом году его вызывали в сборную России U-19.

«Енисей» занимает 12 место в Первой лиге после девяти туров. На счету команды 11 очков.