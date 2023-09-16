Бывший полузащитник «Крыльев» Короман предложил организовать матч памяти Ковбы в Самаре

Экс-футболист «Крыльев Советов» Огнен Короман выдвинул предложение организовать в Самаре матч памяти многолетнего игрока клуба Дениса Ковбы, который умер в ноябре 2021 года от последствий коронавируса.
«Я со многими из бывших партнёров на связи. Каряка, Тихонов, Макаров… Общаюсь с агентом Сафоновым. В дружеских отношениях был с Денисом Ковбой. К сожалению, мы потеряли его несколько лет назад. Я бы хотел, чтобы в Самаре организовали такой же матч памяти Дениса», – сказал Короман в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
В 2002 году Короман перешёл в московское «Динамо», где отыграл полтора сезона. Затем он перешёл в «Крылья Советов», провёл в самарском клубе один полный сезон и два неполных, в чемпионате России сыграл 50 матчей и забил три гола.
- 16 сентября 2023
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