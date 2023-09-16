Член совдира «Динамо»: Захарян по два часа в день учит испанский. Он полон энтузиазма

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, как проходит адаптация бывшего динамовца Арсена Захаряна в испанском «Реале Сосьедад». Функционер поддерживает связь с воспитанником клуба и недавно пообщался с футболистом.
«Недавно общался с Арсеном. Он по два часа в день учит испанский язык. Захарян доволен тем, как проходит его адаптация к «Реалу Сосьедад».
Говорит, что всё хорошо в плане отношений с партнёрами. Арсен полон энтузиазма в отношении своих перспектив карьеры в Испании», — сказал Гафин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
На данный момент Захарян дважды появлялся на поле в играх за команду из Сан-Себастьяна: хавбек провёл 16 минут в матче с «Лас-Пальмасом» (0:0) и 12 минут с «Гранадой» (5:3). Результативными действиями российский полузащитник не отмечался. Следующий матч в рамках чемпионата Испании «Реал Сосьедад» проведёт в гостях с мадридским «Реалом» в воскресенье, 17 сентября.
- 16 сентября 2023
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