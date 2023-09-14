В «Реале Сосьедад» рассказали о состоянии Захаряна после болезни

Пресс-служба «Реала Сосьедад» рассказала о состоянии российского полузащитника Арсена Захаряна. Напомним, 20-летний хавбек пропустил всю предыдущую неделю тренировок своей команды из-за болезни.

«Арсен Захарян работает в общей группе, наравне со своими товарищами по команде.

Поедет ли он на игру с «Реалом» в Мадрид? Вы узнаете об этом, когда объявят окончательный состав», — приводит информацию пресс-службы клуба из Сан-Себастьяна Sport24.

На данный момент Захарян дважды появлялся на поле в играх за команду из Сан-Себастьяна: хавбек провёл 16 минут в матче с «Лас-Пальмасом» (0:0) и 12 минут с «Гранадой» (5:3). Результативными действиями российский полузащитник не отмечался. Следующий матч в рамках чемпионата Испании «Реал Сосьедад» проведёт в гостях с мадридским «Реалом» в воскресенье, 17 сентября.