В «Реале Сосьедад» рассказали о состоянии Захаряна после болезни

Пресс-служба «Реала Сосьедад» рассказала о состоянии российского полузащитника Арсена Захаряна. Напомним, 20-летний хавбек пропустил всю предыдущую неделю тренировок своей команды из-за болезни.
«Арсен Захарян работает в общей группе, наравне со своими товарищами по команде.
Поедет ли он на игру с «Реалом» в Мадрид? Вы узнаете об этом, когда объявят окончательный состав», — приводит информацию пресс-службы клуба из Сан-Себастьяна Sport24.
На данный момент Захарян дважды появлялся на поле в играх за команду из Сан-Себастьяна: хавбек провёл 16 минут в матче с «Лас-Пальмасом» (0:0) и 12 минут с «Гранадой» (5:3). Результативными действиями российский полузащитник не отмечался. Следующий матч в рамках чемпионата Испании «Реал Сосьедад» проведёт в гостях с мадридским «Реалом» в воскресенье, 17 сентября.
- 14 сентября 2023
-
18:46
-
18:34
-
18:27
-
18:26
-
18:10
-
17:43
-
17:43
-
17:40
-
17:39
-
17:28
-
17:27
-
17:20
-
17:00
-
16:51
-
16:48
-
16:47
-
16:32
-
16:29
-
16:20
-
16:16
-
16:16
-
16:10
-
16:04
-
16:02
-
16:00
-
15:52
-
15:46
-
15:39
-
15:34
-
15:33
-
15:30
-
15:25
-
15:12
-
15:10
-
15:03