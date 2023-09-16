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Экс-игрок «Динамо» и «Крыльев Советов» Короман: я очень обиделся на Кобелева

Экс-игрок «Динамо» и «Крыльев Советов» Короман: я очень обиделся на Кобелева
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Бывший футболист «Крыльев Советов» Огнен Короман рассказал, как выпал из состава самарцев, когда команду возглавил его бывший одноклубник по московскому «Динамо» Андрей Кобелев.

«Не знаю, почему Кобелев так меня убрал. Я тогда очень обиделся. Даже в 33 года я здорово играл, поэтому ситуация была мне непонятна. Он просто так решил. Возможно, повлияли агенты, чтобы Кобелев пригласил других футболистов. Жаль, что так получилось.

В «Динамо» у нас были очень хорошие отношения, хотя он уже заканчивал карьеру игрока, а я только начинал. Я всегда уважал Кобелева как игрока и как тренера. Не знаю, кто оказал давление на него, чтобы убрать меня из «Крыльев», – сказал Короман в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, сербский полузащитник Огнен Короман выступал за «Крылья Советов» на протяжении четырёх лет: с 2003 по 2005 год и перед завершением профессиональной карьеры, с 2011 по 2013 год. В общей сложности серб провёл за самарский клуб 76 матчей во всех турнирах, забив восемь голов и отдав 10 голевых передач.

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