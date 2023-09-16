Экс-игрок «Динамо» и «Крыльев Советов» Короман: я очень обиделся на Кобелева

Бывший футболист «Крыльев Советов» Огнен Короман рассказал, как выпал из состава самарцев, когда команду возглавил его бывший одноклубник по московскому «Динамо» Андрей Кобелев.

«Не знаю, почему Кобелев так меня убрал. Я тогда очень обиделся. Даже в 33 года я здорово играл, поэтому ситуация была мне непонятна. Он просто так решил. Возможно, повлияли агенты, чтобы Кобелев пригласил других футболистов. Жаль, что так получилось.

В «Динамо» у нас были очень хорошие отношения, хотя он уже заканчивал карьеру игрока, а я только начинал. Я всегда уважал Кобелева как игрока и как тренера. Не знаю, кто оказал давление на него, чтобы убрать меня из «Крыльев», – сказал Короман в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, сербский полузащитник Огнен Короман выступал за «Крылья Советов» на протяжении четырёх лет: с 2003 по 2005 год и перед завершением профессиональной карьеры, с 2011 по 2013 год. В общей сложности серб провёл за самарский клуб 76 матчей во всех турнирах, забив восемь голов и отдав 10 голевых передач.