Видео курьёзного гола в чемпионате Нидерландов по футболу среди женщин

Курьёзный гол пропустила вратарь «Эксельсиора» Иса Потхоф в матче с «Аяксом» (1:3), который состоялся вчера, 15 сентября, в рамках 2-го тура чемпионата Нидерландов по футболу среди женщин.
Форвард «Аякса» Роме Лойхтер оформила хет-трик, но особенно запоминающимся вышел третий гол, забитый в компенсированные минуты основного времени матча. Роме взялась исполнить штрафной и мощным ударом отправила мяч в крестовину ворот. Голкипер хозяев Потхоф, очевидно, решила, что мяч улетел за пределы поля, и поспешила начать игру ударом от ворот. Однако мяч остался в игре, описав невероятную траекторию, он с отскоком от газона влетел в сетку.
Женская команда «Аякса» одержала первую победу в новом сезоне. Клуб является действующим победителем чемпионата Нидерландов среди женщин. «Эксельсиор» прошлый сезон завершил на последнем месте, набрав восемь очков в 20 играх.
- 16 сентября 2023
-
13:30
-
13:30
-
13:22
-
13:13
-
13:00
-
12:47
-
12:40
-
12:34
-
12:30
-
12:15
-
12:05
-
12:04
-
11:55
-
11:45
-
11:44
-
11:40
-
11:30
-
11:30
-
11:21
-
11:20
-
11:12
-
11:00
-
11:00
-
10:58
-
10:38
-
10:30
-
10:19
-
10:12
-
10:00
-
09:51
-
09:45
-
09:40
-
09:26
-
09:22
-
09:10