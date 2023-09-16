Видео курьёзного гола в чемпионате Нидерландов по футболу среди женщин

Курьёзный гол пропустила вратарь «Эксельсиора» Иса Потхоф в матче с «Аяксом» (1:3), который состоялся вчера, 15 сентября, в рамках 2-го тура чемпионата Нидерландов по футболу среди женщин.

Форвард «Аякса» Роме Лойхтер оформила хет-трик, но особенно запоминающимся вышел третий гол, забитый в компенсированные минуты основного времени матча. Роме взялась исполнить штрафной и мощным ударом отправила мяч в крестовину ворот. Голкипер хозяев Потхоф, очевидно, решила, что мяч улетел за пределы поля, и поспешила начать игру ударом от ворот. Однако мяч остался в игре, описав невероятную траекторию, он с отскоком от газона влетел в сетку.

Женская команда «Аякса» одержала первую победу в новом сезоне. Клуб является действующим победителем чемпионата Нидерландов среди женщин. «Эксельсиор» прошлый сезон завершил на последнем месте, набрав восемь очков в 20 играх.