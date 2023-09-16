Короман: в РПЛ сегодня нет сербов класса Видича, Красича или Коромана

Бывший футболист сборной Сербии Огнен Короман, игравший в России за такие клубы, как «Крылья Советов», московское «Динамо» и «Терек», прокомментировал выступления соотечественников в Российской Премьер-Лиге.

«Сейчас уже не тот уровень, что был раньше. Тогда играли Красич, Видич, Иванович, Пейчинович, Короман. Все были лидерами больших команд. Сейчас таких сербов в России нет. Например, Зделар и Гаич из ЦСКА – хорошие футболисты, но не лидеры команды. С теми же Красичем или Видичем не сравнить», – сказал Короман в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Огнен Короман в общей сложности провёл 103 матча в Российской Премьер-Лиге в качестве игрока. На его счету 17 голов и 20 результативных передач.