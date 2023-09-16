Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Реал Бетис. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Короман: в РПЛ сегодня нет сербов класса Видича, Красича или Коромана

Короман: в РПЛ сегодня нет сербов класса Видича, Красича или Коромана
Комментарии

Бывший футболист сборной Сербии Огнен Короман, игравший в России за такие клубы, как «Крылья Советов», московское «Динамо» и «Терек», прокомментировал выступления соотечественников в Российской Премьер-Лиге.

«Сейчас уже не тот уровень, что был раньше. Тогда играли Красич, Видич, Иванович, Пейчинович, Короман. Все были лидерами больших команд. Сейчас таких сербов в России нет. Например, Зделар и Гаич из ЦСКА – хорошие футболисты, но не лидеры команды. С теми же Красичем или Видичем не сравнить», – сказал Короман в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Огнен Короман в общей сложности провёл 103 матча в Российской Премьер-Лиге в качестве игрока. На его счету 17 голов и 20 результативных передач.

Материалы по теме
«Мы любим Россию и русский народ». Бодрое интервью с экс-звездой «Динамо» и «Крыльев»
Эксклюзив
«Мы любим Россию и русский народ». Бодрое интервью с экс-звездой «Динамо» и «Крыльев»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android