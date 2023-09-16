Булыкин: если «Спартак» собирается биться с «Зенитом», Абаскалю нужно наладить игру

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Спартак» на своём поле примет «Сочи».

«Всегда приятнее играть дома при своих болельщиках. Домашняя арена даёт небольшое преимущество. После паузы все команды хотят хорошо сыграть, чтобы психологически увереннее чувствовать себя и заработать очки. Если «Спартак» собирается биться с «Зенитом» за призовые места, им нужно как можно быстрее наладить игру и результаты. Они выйдут очень мотивированными на матч с «Сочи». Поле намного лучше, чем в Сочи. Можно играть в футбол, а не издеваться над ним на плохом поле.

В случае поражения у Абаскаля не будет отговорок. Будет сложно найти оправдания, но посмотрим, как сложится игра. После паузы, думаю, Абаскалю не дали время на исправление. В ближайших играх он должен давать результат. Если его не будет, работать долго ему никто не даст», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Матч «Спартак» – «Сочи» состоится сегодня, 16 сентября, на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало матча – в 19:00 мск.