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«Манчестер Юнайтед» — «Брайтон»: стали известны стартовые составы команд на матч АПЛ

«Манчестер Юнайтед» — «Брайтон»: стали известны стартовые составы команд на матч АПЛ
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«Манчестер Юнайтед» и «Брайтон энд Хоув Альбион»: объявили стартовые составы команд на матч 5-го тура английской Премьер-лиги, который состоится сегодня, 16 сентября, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Джарредом Джиллеттом из Австралии. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия - Премьер-лига . 5-й тур
16 сентября 2023, суббота. 17:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовый состав «Манчестер Юнайтед»: Онана, Ван-Биссака, Линделёф, Мартинес, Дало, Каземиро, Мактоминей, Фернандеш, Эриксен, Рашфорд, Хойлунн.

Стартовый состав «Брайтона»: Вербрюгген, Велтман, ван Хекке, Данк, Эступиньян, Грос, Гилмор, Марч, Педро, Митома, Уэлбек.

По итогам четырёх туров «Манчестер Юнайтед» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии с четырьмя очками в активе. «Брайтон» расположился на шестой строчке таблицы, в активе команды девять очков.

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