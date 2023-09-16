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Осинькин: в «Спартаке» Рассказов играл под большим давлением, а качества у него хорошие

Осинькин: в «Спартаке» Рассказов играл под большим давлением, а качества у него хорошие
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин оценил игру защитника команды Николая Рассказова, а также рассказал, что мешало футболисту успешно выступать в московском «Спартаке».

«Рассказов после «Спартака», где он часто ошибался, в «Крыльях» выглядит основным футболистом, как удалось вписать его в состав? Играть в больших клубах не так просто, как кажется. Были ошибки, была молодость, конкуренция с серьёзными игроками. Рассказов не смог зацепиться за место в «Спартаке», а мы вовремя пришли к нему со своим предложением. Ему надо поиграть под чуть меньшим давлением, чем в «Спартаке», потому что качества у Рассказова хорошие. Ошибки всё равно есть, как у всех, но ищем ему место, используем в нескольких позициях. Не все матчи были удачными, но некоторые ему явно удались», — приводит слова Осинькина «Матч ТВ».

Напомним, Рассказов перешёл в «Крылья Советов» из московского «Спартака» в прошлом сезоне, в зимнее трансферное окно. В текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги Николай провёл восемь матчей за самарский клуб, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами.

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